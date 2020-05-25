Роскачество проверило соблюдение масочного режима в магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Роскачества проверили, как в российских магазинах соблюдается масочный режим, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперты провели мониторинг в магазинах 15 торговых сетей, в том числе в Eurospar, AB Daily, "ВкусВилл", "Лента", Metro Cash & Carry, Ашан, расположенных в Москве и Белгороде.

Выяснилось, что в большинстве случаев меры, направленные против COVID-19, соблюдают как продавцы, так и покупатели. Некоторые участники рынка организовали бесплатную выдачу масок и перчаток или установили санитайзеры в кассовых зонах. Таким образом, они сделали даже больше, чем предписано в рекомендациях.

В некоторых торговых сетях выявлены и нарушения. К примеру, требования носить индивидуальные средства защиты там передавались только по громкой связи.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичным жителям еще долго придется жить в рамках ограничений, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса. Мэр призвал москвичей соблюдать правила санитарной безопасности, поскольку это позволит как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации.

Он также отметил, что совершать прогулки по городу можно будет тогда, когда прирост заболевших коронавирусом перейдет на двух- или трехзначные значения.

Ограничительные меры в Москве были продлены до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.