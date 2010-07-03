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09:32

Бывший директор СВР назвал реальную угрозу человечеству

общество экология

09:32

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Фото: ТАСС/Щербак Александр

Исчезновение человечества в результате экологической катастрофы является серьезной угрозой миру. В этом плане оно даже страшнее, чем ядерное оружие, заявил генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников, который в 1996-2000 годах руководил Службой внешней разведки.

"Как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, реальной угрозы человечеству. Ядерное оружие? Это угроза, но человек принимает меры по снижению этой угрозы", – передает РИА Новости слова Трубникова.

По его словам, выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) является необдуманным шагом и вызывает тревогу, однако, например, в отношениях Индии и Пакистана более разрушительную роль может сыграть перекрытие водоснабжения Пакистана: это вызовет эффект нескольких атомных бомб.

Ранее Владимир Путин на Арктическом форуме заявил, что Россия намеревается осваивать Арктику, но делать это очень осторожно, не нарушая экологию региона.

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общество экология

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