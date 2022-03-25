В России могут предоставить студентам по направлению IT отсрочку от армии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минцифры РФ рассматривает вариант предоставления отсрочки от армии студентам вечерней и заочной форм обучения по направлению IT. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство.
В Минцирфы также предложили сформировать перечень специальностей в вузах, выпускники которых могут получить отсрочку от армии.
Ведомство оперативно готовит и проект поставления по льготной ипотеке. Обсуждается вопрос предоставления льготы работникам от 22 до 40 лет.
Министерство прорабатывает вопрос о том, какие компании войдут в список системно значимых. Это могут быть организации, имеющие программные продукты, зарегистрированные в реестре отечественного ПО, или претендующие на налоговые льготы.
Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская рассказала, что в период с конца февраля по начало марта произошел массовый отток IT-специалистов из России. По мнению Касперской, многие из них скоро вернутся в страну, однако им нужна поддержка. Речь не только о материальной стороне вопроса: например, не помешают различные PR-мероприятия, на которых специалистов успокоят, разъяснят им текущую ситуацию.
Медведев оценил состояние рынка труда в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: