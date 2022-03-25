В России могут предоставить студентам по направлению IT отсрочку от армии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минцифры РФ рассматривает вариант предоставления отсрочки от армии студентам вечерней и заочной форм обучения по направлению IT. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство.

В Минцирфы также предложили сформировать перечень специальностей в вузах, выпускники которых могут получить отсрочку от армии.

Ведомство оперативно готовит и проект поставления по льготной ипотеке. Обсуждается вопрос предоставления льготы работникам от 22 до 40 лет.

Министерство прорабатывает вопрос о том, какие компании войдут в список системно значимых. Это могут быть организации, имеющие программные продукты, зарегистрированные в реестре отечественного ПО, или претендующие на налоговые льготы.

Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская рассказала, что в период с конца февраля по начало марта произошел массовый отток IT-специалистов из России. По мнению Касперской, многие из них скоро вернутся в страну, однако им нужна поддержка. Речь не только о материальной стороне вопроса: например, не помешают различные PR-мероприятия, на которых специалистов успокоят, разъяснят им текущую ситуацию.

