В Москве за сутки госпитализировали 196 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За минувшие сутки в Москве госпитализировали 196 человек с коронавирусом, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На ИВЛ находятся 126 москвичей. После прохождения лечения от коронавирусной инфекции за последние 24 часа выздоровели 886 человек. Всего число людей, переборовших болезнь, возросло до 2 539 045.

Выявлены за сутки 1 086 новых случаев COVID-19. При этом скончались 25 человек.

По всей России между тем зафиксировано 25 382 новых случая коронавируса. Число госпитализаций составило 4 212 человек, что на 7,2% меньше, чем днем ранее. По числу новых инфицирований лидирует Санкт-Петербург – 1 237, затем идут Свердловская и Ростовская области.

15 марта в Москве отменили масочный режим из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

