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Общество

17:56

Депутат предложил лечить детей за счет богатых россиян

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Введение прогрессивной шкалы налогообложения в России поможет найти источники финансирования для закупки дорогостоящих лекарств для тяжелобольных детей, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радио "Говорит Москва".

По оценкам Куринного, такая мера позволит привлечь на реализацию этих целей около двух триллионов рублей ежегодно.

"Их (средства. – Прим. ред.) уже можно будет эффективно направить в те отрасли, где этих денег катастрофически не хватает. За счет богатых прежде всего, повторяю, и сверхбогатых", – сказал парламентарий.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 миллиардов рублей на приобретение лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Закупку лекарств будут производить представители федерального центра планирования организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ.

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