Работа по возвращению российских детей из тюрем Ирака окончена – Кузнецова

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Работа по возвращению российских детей из тюрем в Ираке была окончена. Об этом заявили представители детского омбудсмена России Анны Кузнецовой.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка рассказала, что сейчас информации о том, что в тюрьмах еще могут находиться российские дети, нет.

Установление местонахождения и возвращение домой несовершеннолетних граждан России, которые были в Ираке и Сирии, началось в 2017 году. В общей сложности из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию вернулись 274 ребенка.

Ранее самолет из Сирии доставил российских детей в Подмосковье.