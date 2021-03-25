Четверг может стать самым теплым днем марта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем месяца в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, столбики термометров в Москве уже поднялись до +10,7 градуса.



Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в ближайшее время в Москве потеплеет до 12 градусов. Он отметил, что воздух в столице начнет прогреваться с 27 и 28 марта.

Специалист также добавил, что метеорологическая весна наступает тогда, когда среднесуточная температура равняется 0 градусов. По его словам, 28 и 29 марта уже установится плюсовая среднесуточная температура.

