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Москва 24

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Общество

12:02

Голикова заявила о снижении заболеваемости почти всеми инфекциями в РФ в 2020 году

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России в 2020 году существенно снизилась заболеваемость всеми инфекциями, кроме внебольничных пневмоний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что прогнозы западных экспертов по вспышкам вакциноуправляемых инфекций не оправдались. Голикова подчеркнула, что впервые за последние 20 лет от гриппа привили более 60% населения, включая детей.

Ранее сообщалось, что в России порядка 70 миллионов человек получили прививку от гриппа. В Москве показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ оказались ниже эпидемического порога на 60,2%.

Специалисты пояснили, что заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе риновирусами (28,6%), метапневмовирусами (14,3%) и другими вирусами не гриппозной этиологии (57,1%).

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