Власти Красноярского края уточнили ограничения из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил разъяснить населению, что ограничение выезда из муниципальных образований касаются только чиновников, сообщает "Интерфакс".
Кроме того, он призвал жителей края отказаться от личных и деловых поездок. Кроме того, Усс распорядился создать условий для обеспечения карантинного режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
Также губернатор порекомендовал предпринимателям организовать удаленную работу для работников. Если же это невозможно, то на территории организации необходимо организовать ежедневный замер температуры.
Ранее Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. На нем он поручил увеличить объемы тестирования на наличие COVID-19, а также рассмотреть вопрос о введении режима самоизоляции для лиц в возрасте старше 65 лет.
В Москве Собянин распорядился временно закрыть все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Кроме того, в столице утвердили алгоритм лечения от коронавируса в домашних условиях.
По всей России отменяют курсирование ряда поездов. Ранее было анонсировано, что президент России Владимир Путин обратится к россиянам в связи ситуацией с коронавирусом. Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что положение, связанное с распространением COVID-19, находится на контроле.
В России за последние сутки зафиксировали 163 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, в стране всего обнаружили 658 эпизодов инфицирования. 112 тысяч человек в настоящий момент находится под медицинским наблюдением.
Собянин рассказал о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
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