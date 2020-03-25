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Москва 24

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Общество

13:33

Кабмин разрабатывает рекомендации по ограничению работы ТЦ в регионах

общество безопасность медицина магазины

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Правительство РФ подготовит рекомендации для регионов по ограничению работы торговых центров. Данная мера рассматривается как профилактика распространения коронавируса COVID-19, сообщает ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с заболеванием.

"Мы сегодня подготовим субъектам РФ рекомендательный перечень ограничений, которые необходимы. Это связано с работой магазинов, больших торговых центров. Руководителям субъектов Федерации их тоже необходимо на своем уровне принять", – заявил глава кабмина.

Ранее сообщалось, что Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к премьер-министру РФ с просьбой оказать поддержку отрасли. В числе экономических мер названы субсидирование процентных ставок и отсрочки по ряду обязательных платежей.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек.

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