Ученые из Сингапура создали экспресс-тест для определения коронавируса

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Ученые из Сингапура создали тест, с помощью которого можно быстро определить наличие коронавируса в организме. Результаты анализа будут готовы в течение пяти минут, сообщает "Вечерняя Москва".

Руководитель лаборатории при агентстве по науке, технологиям и исследованиям Сингапура, профессор Джеки Ин рассчитывает, что получить лицензию на массовое использование экспресс-теста можно за месяц.

После этого новый метод выявления коронавируса начнут использовать все медицинские учреждения страны.

Ранее главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Елена Малинникова заявила, что экспресс-тестов на новый коронавирус, которые можно было бы использовать дома, в России не появится.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.