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17:00

Единая социальная карта может появиться у Москвы и Петербурга

общество транспорт

17:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти готовы обсудить вопросы по интеграции социальных карт Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационных технологий.

В департаменте сказали, что готовы обсудить техническую и методологическую сторону этого вопроса.

На встрече с ветеранами 6 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что поручил разработать единую социальную карту, которая позволит пожилым людям без лишних проблем пользоваться льготами. Ветеранам и пенсионерам полагается много различных льгот, но их непросто оформить и воспользоваться, отметил он.

Сейчас в Санкт-Петербурге проживают 5,3 миллиона человек. Из них два миллиона получают социальную поддержку. В прошлом году в Санкт-Петербурге инициировали приоритетный городской проект "Единая карта петербуржца". В администрации Санкт-Петербурга рассчитывали, что карта позволит эффективнее отслеживать процесс целевого расходования средств.

Департамент информационных технологий Москвы уже проводит консультации с коллегами из Санкт-Петербурга и других регионов о подключении к социальной карте оплаты транспорта и других скидок.

Ранее мэр Москвы обозначил главные транспортные проекты 2018 года.

общество транспорт

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