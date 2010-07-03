В Москве стартовал всероссийский фотоконкурс в рамках Года Японии в России

В Москве начался всероссийский фотоконкурс в соцсетях в рамках Года Японии в России. Он продлится до 25 марта.
Каждый, кто пришлет свое фото на фоне тематических инсталляций, получит шанс выиграть поездку в Японию. В столице они установлены в ТРЦ "Авиапарк".
На церемонии открытия конкурса в ТРЦ 16 марта выступил временный поверенный в делах Посольства Японии в РФ Тосихиро Аики, отметивший ценность этого конкурса для расширения культурных и туристических связей между двумя странами.
"Наш конкурс как раз и задуман для того, чтобы россияне ближе познакомились с культурой, историческими традициями нашей страны. Если в прошлом году Японию посетили 100000 россиян, то к 2023 году мы рассчитываем увеличить это количество до 400000 туристов", – сказал он.
С российской стороны в церемонии участвовали лауреат конкурса красоты "Мисс Звезда России International", обладательница титула Miss Visit Japan, посланник доброй воли туризма Галина Лукина.
Конкурс проходит в 10 городах страны – побратимах японских мегаполисов. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Волгоград, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Владивосток и Хабаровск.
Участвовать могут россияне любого возраста. Им необходимо сфотографироваться на фоне посвященного Японии арт-объекта в своем городе, выложить фото в аккаунте в любой из соцсетей: "ВКонтакте", Facebook или Instagram с хештэгами #Порталвяпонию и #Годяпониивроссии. После этого следует авторизоваться на сайте конкурса через соцсеть, в которой выложено конкурсное фото.
Предусмотрено 20 призовых мест. Второе место автоматически занимают пользователи, чьи фото собрали больше всего лайков в своем городе. Они получают в подарок фотоаппараты моментальной печати.
Из их числа представители Посольства Японии определят победителя, который получит поездку на двоих в Японию. Помимо призов за первое и второе место участников также ждут поощрительные.
Год Японии в России охватывает самый широкий спектр сотрудничества в области культуры – от кинематографа и балета до театрального и изобразительного искусства. В Санкт-Петербурге и Москве состоялись гастроли японского театра Кабуки, в Пушкинском музее столицы прошла выставка шедевров традиционной японской живописи.
Серию мероприятий организовали и в других сферах: экономика, наука, образование, молодежные, спортивные, межрегиональные обмены. По России провели свыше 500 мероприятий, в которых участвовали около миллиона человек. Лидеры стран договорились о проведении церемонии закрытия перекрестного "Года Японии и России" в июне 2019 года, приурочив ее к саммиту G20 в Осаке.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.