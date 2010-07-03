В Москве стартовал всероссийский фотоконкурс в рамках Года Японии в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начался всероссийский фотоконкурс в соцсетях в рамках Года Японии в России. Он продлится до 25 марта.

Каждый, кто пришлет свое фото на фоне тематических инсталляций, получит шанс выиграть поездку в Японию. В столице они установлены в ТРЦ "Авиапарк".

На церемонии открытия конкурса в ТРЦ 16 марта выступил временный поверенный в делах Посольства Японии в РФ Тосихиро Аики, отметивший ценность этого конкурса для расширения культурных и туристических связей между двумя странами.

"Наш конкурс как раз и задуман для того, чтобы россияне ближе познакомились с культурой, историческими традициями нашей страны. Если в прошлом году Японию посетили 100000 россиян, то к 2023 году мы рассчитываем увеличить это количество до 400000 туристов", – сказал он.

С российской стороны в церемонии участвовали лауреат конкурса красоты "Мисс Звезда России International", обладательница титула Miss Visit Japan, посланник доброй воли туризма Галина Лукина.

Конкурс проходит в 10 городах страны – побратимах японских мегаполисов. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Волгоград, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Владивосток и Хабаровск.

Участвовать могут россияне любого возраста. Им необходимо сфотографироваться на фоне посвященного Японии арт-объекта в своем городе, выложить фото в аккаунте в любой из соцсетей: "ВКонтакте", Facebook или Instagram с хештэгами #Порталвяпонию и #Годяпониивроссии. После этого следует авторизоваться на сайте конкурса через соцсеть, в которой выложено конкурсное фото.

Предусмотрено 20 призовых мест. Второе место автоматически занимают пользователи, чьи фото собрали больше всего лайков в своем городе. Они получают в подарок фотоаппараты моментальной печати.

Из их числа представители Посольства Японии определят победителя, который получит поездку на двоих в Японию. Помимо призов за первое и второе место участников также ждут поощрительные.

Год Японии в России охватывает самый широкий спектр сотрудничества в области культуры – от кинематографа и балета до театрального и изобразительного искусства. В Санкт-Петербурге и Москве состоялись гастроли японского театра Кабуки, в Пушкинском музее столицы прошла выставка шедевров традиционной японской живописи.

Серию мероприятий организовали и в других сферах: экономика, наука, образование, молодежные, спортивные, межрегиональные обмены. По России провели свыше 500 мероприятий, в которых участвовали около миллиона человек. Лидеры стран договорились о проведении церемонии закрытия перекрестного "Года Японии и России" в июне 2019 года, приурочив ее к саммиту G20 в Осаке.