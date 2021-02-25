Роспотребнадзор продлил действие СанПиНа по хранению "Спутника V" до 2022 года

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Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических требований по хранению препарата "Спутник V" до 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что новым сроком хранения вакцины станет 1 января 2022 года вместо 1 марта 2021 года.

Данный документ подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Ранее Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины от COVID-19 "Спутник V". Правила вступили в силу с 8 декабря прошлого года.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.