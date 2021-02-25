Столичных автомобилистов призвали избегать резких маневров на дороге из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дороге из-за непогоды в Москве. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным синоптиков, в столице 25 и 26 февраля ожидается снег с дождем, местами возможно образование гололедицы и снежных заносов.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать 26–27 февраля из-за гололедицы и ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Резкие колебания температуры продолжатся в столице и в первой декаде марта. Синоптики напомнили, что средняя ночная температура воздуха в начале марта в Москве составляет 5–10 градусов ниже нуля, в конце месяца – 0... -5 градусов.