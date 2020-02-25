В Госдуме призвали не бояться электронных договоров с банками

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал россиян не бояться электронных договоров с банками, передает ИА "НСН".

Депутат заявил, что никто не лишает права клиента иметь бумажный договор. Он отметил, что в Гражданском кодексе и других законодательных актах прописано, что электронный документ имеет юридическую силу, а значит все обязательства и права сторон полностью фиксируются.

"Здесь особых проблем не вижу. И мне кажется, что больший риск на стороне банка, а не гражданина. Не обеспечив должную защиту и юридическую чистоту всех этих документов, банк рискует репутацию потерять и деньги", – отметил эксперт.

Аксаков напомнил, что существует нотариальное заверение существующих договоров, которое фиксируется в электронном виде. Он добавил, что клиент всегда может воспользоваться такой услугой, если возникли какие-то сомнения.

Ранее сообщалось, что крупные банки готовы к переходу на электронные договоры. До конца года они планируют начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме.

Это касается Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, МКБ, "Открытия", Почта Банка, банка "Санкт-Петербург", РНКБ и ОТП банка. По их мнению, это быстрее и удобнее для клиента.

