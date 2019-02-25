Внук Карбышева требует суда над Comedy Woman

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Внук генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в немецком концлагере, потребовал возбудить уголовное дело против авторов Comedy Woman. Поводом стала шутка о его деде, прозвучавшая в одном из выпусков шоу, сообщает телеканал "РЕН ТВ".

Потомка доктора военных наук зовут так же, как и его знаменитого родственника. Дмитрий Карбышев-младший обратился в СК, заявив, что прозвучавшие шутки оскорбляют память о Великой Отечественной войне и "направлены на реабилитацию нацизма".

К документу он приложил результаты психолого-лингвистической экспертизы, проведенной профессором Института изучения детства Виктором Слободчиковым и доцентом Российского православного университета имени Иоанна Богослова Надеждой Храмовой.

Эксперты приравняли выступление Comedy Woman к "психологической диверсии", которая направленна на разрушение традиционных ценностей.

Первым на выступление шестилетней давности обратил внимание режиссер Никита Михалков. В своей передаче "Бесогон" он возмутился шуткой о "замерзшем духе" Дмитрия Карбышева, который вместе с другими узниками концлагеря был облит холодной водой на морозе.

Вскоре произнесшая текст бывшая участница шоу Наталья Медведева принесла свои извинения.