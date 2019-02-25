Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:07

Чиновники случайно поздравили блокадницу "с 850-летием"

общество

16:07

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/pushkin_story

Блокадница, живущая в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, получила открытку, подписанную местными чиновниками. В тексте к женщине обращаются с эпитетом "уважаемый" и поздравляют ее "с 850-летием".

Чтобы загладить свою вину, представители муниципалитета приехали к пенсионерке с извинениями и букетом цветов, передает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Пушкина Ивана Степанова.

Судя по выложенному в соцсетях снимку, 850-летний рубеж назван "знаменательной вехой в жизни человека". Авторы письма также пожелали блокаднице, которая на самом деле отметила 80-летний юбилей, долголетия.

"Так получилось, отправила открытку молодая девочка, которая работает у нас недавно, но виноват, конечно, все равно я. Я подписывал, а надо было внимательнее прочитать", – пояснил Степанов, добавив, что с допустившей ошибку девушкой "проведена определенная работа".

Наказывать за неточности в письме сотрудницу администрации на первых порах не собираются.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика