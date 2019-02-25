Чиновники случайно поздравили блокадницу "с 850-летием"

Блокадница, живущая в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, получила открытку, подписанную местными чиновниками. В тексте к женщине обращаются с эпитетом "уважаемый" и поздравляют ее "с 850-летием".
Чтобы загладить свою вину, представители муниципалитета приехали к пенсионерке с извинениями и букетом цветов, передает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Пушкина Ивана Степанова.
Судя по выложенному в соцсетях снимку, 850-летний рубеж назван "знаменательной вехой в жизни человека". Авторы письма также пожелали блокаднице, которая на самом деле отметила 80-летний юбилей, долголетия.
"Так получилось, отправила открытку молодая девочка, которая работает у нас недавно, но виноват, конечно, все равно я. Я подписывал, а надо было внимательнее прочитать", – пояснил Степанов, добавив, что с допустившей ошибку девушкой "проведена определенная работа".
Наказывать за неточности в письме сотрудницу администрации на первых порах не собираются.
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