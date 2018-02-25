В Москве появилось новое еврейское кладбище

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Новое еврейское кладбище появилось на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на главного раввина России Берла Лазара.

"Мы, наконец, получили полноценную территорию для еврейских захоронений на Востряковском кладбище. В последние годы эта проблема стояла для нас крайне остро – из-за нехватки места физически не было возможности хоронить умерших по еврейскому закону", – сказал Лазар.

По словам раввина новое кладбище стало шестым еврейским кладбищем в столице. Его площадь составляет 6 гектар. Кладбище рассчитано примерно на 6 тысяч могил.