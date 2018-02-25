25 февраля 2018, 16:22Общество
Марш памяти Бориса Немцова в столице завершился без нарушений
Фото: ТАСС/Сергей Метелица
Согласованный властями Марш памяти Бориса Немцова прошел в центре столицы спокойно и без нарушений. Об этом сообщил глава городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"Да нет, все заканчивается уже, все в порядке, все спокойно",− ответил Черников на вопрос РИА Новости о возможных нарушениях порядка во время акции.
Как уточнили в пресс-службе столичного главка МВД России, в согласованной акции приняли участие около 4,5 тысячи человек.
Охрану общественного порядка во время мероприятия обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, добавили в МВД.