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25 февраля 2018, 16:22

Общество

Марш памяти Бориса Немцова в столице завершился без нарушений

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Согласованный властями Марш памяти Бориса Немцова прошел в центре столицы спокойно и без нарушений. Об этом сообщил глава городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Да нет, все заканчивается уже, все в порядке, все спокойно",− ответил Черников на вопрос РИА Новости о возможных нарушениях порядка во время акции.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МВД России, в согласованной акции приняли участие около 4,5 тысячи человек.
Охрану общественного порядка во время мероприятия обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, добавили в МВД.

общество безопасность
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