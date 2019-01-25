Более 5000 иностранцев остались в России после ЧМ по футболу

Более 5000 иностранцев, въехавших в Россию без виз в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, до сих пор не покинули пределы РФ. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МВД по вопросам миграции Андрей Краюшкин, сообщает "Российская газета".
Иностранные гости чемпионата приехали в Россию по паспорту болельщика. Они продолжают находиться в России нелегально. По данным МВД, всего во время проведения ЧМ летом 2018 года по карте зрителя в Россию въехали 650 тысяч иностранцев.
"В основной массе они оказались законопослушными и своевременно покинули страну. Вместе с тем, по состоянию на 31 декабря прошлого года, чуть более 12 тысяч человек оставались в России. Благодаря нашей совместной с ФСБ работе удалось сократить эту цифру до 5500 человек", – сказал Краюшкин.
В октябре совет FIFA признал прошедший в России ЧМ по футболу лучшим в истории. Главного тренера российской команды Станислава Черчесова номинировали на звание тренера года FIFA. На чемпионате сборная России под его руководством впервые в истории дошла до 1/4 финала.
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