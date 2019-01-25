В Минпросвещения предложили изменить способы преподавания в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель министра просвещения России Ирина Потехина предложила обновить методы преподавания в школах. Она отметила, что нужно подготовить "новое поколение педагогов", способных на равных общаться с современными детьми, для которых интернет – это неотъемлемая часть жизни.

Потехина заявила, что сегодняшнее общество впервые в жизни имеет дело с поколением детей, которое разбирается в технологиях лучше взрослых. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"У педагогов сейчас ломка, они не могут работать старыми инструментами, а новые мы пока просто физически не успели создать. У нас есть несколько предложений, в том числе, переподготовка учителей и подготовка нового поколения педагогов, обновление педагогического образования", – сказала она на заседании временной рабочей группы Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Также замминистра просвещения предложила создать учебный контент, на который дети откликались бы. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина добавила, что обычная переподготовка классных руководителей сейчас уже не актуальна. Она пояснила, что сегодня на первый план выходит психология и нейропедагогика.

В Москве действует проект "Московская электронная школа". К концу 2018 года все школы столицы полностью завершили подключение к проекту и получили нужное электронное оборудование.