Мосгордума наградила корреспондентов Москвы 24

В Мосгордуме наградили парламентских журналистов, которые освещают работу депутатов и реализацию социально значимых проектов. Мероприятие приурочили ко Дню российской печати и к 25-летию столичного парламента.
Среди награжденных и корреспонденты телеканала Москва 24 – Александра Чальцева и Анна Аберкова. Телеканал отметили в двух номинациях: за лучший репортаж из Мосгордумы и за лучшее освещение социально значимых проектов.
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников напомнил, что такие награды вручаются уже третий раз, и выразил надежду, что эта традиция будет продолжаться из года в год.
Он отметил, что некоторые из награжденных журналистов освещают работу Мосгордумы практически все 25 лет ее существования.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.