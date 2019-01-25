Мосгордума наградила корреспондентов Москвы 24

Парламентских журналистов наградили в Мосгордуме

В Мосгордуме наградили парламентских журналистов, которые освещают работу депутатов и реализацию социально значимых проектов. Мероприятие приурочили ко Дню российской печати и к 25-летию столичного парламента.

Среди награжденных и корреспонденты телеканала Москва 24 – Александра Чальцева и Анна Аберкова. Телеканал отметили в двух номинациях: за лучший репортаж из Мосгордумы и за лучшее освещение социально значимых проектов.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников напомнил, что такие награды вручаются уже третий раз, и выразил надежду, что эта традиция будет продолжаться из года в год.

Он отметил, что некоторые из награжденных журналистов освещают работу Мосгордумы практически все 25 лет ее существования.