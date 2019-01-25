Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:56

В МВД зафиксировали умышленное заражение россиян ВИЧ – СМИ

общество

12:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/AlexLipa

В 2018 году в стране зафиксировали 130 преступлений по статье Уголовного кодекса об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией (ст. 122). Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В полиции отмечают, что ежегодно в стране регистрируют порядка 100 преступлений по данной статье. В 2017 году было выявлено 129 таких случаев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России снизились темпы прироста числа ВИЧ-инфицированных. По словам главы ведомства, это свидетельствует о том, что "мы останавливаем развитие эпидемии".

Ранее стало известно, что Минздрав утвердил для каждого региона РФ "дорожные карты" по расширению обследования на ВИЧ-инфекцию. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, эти меры помогают выявлять ВИЧ на ранних стадиях у 80% инфицированных детей и 73% зараженных взрослых. Темп прироста заболеваемостью снизился с 13 процентов в 2013 году до двух процентов.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика