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В 2018 году в стране зафиксировали 130 преступлений по статье Уголовного кодекса об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией (ст. 122). Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В полиции отмечают, что ежегодно в стране регистрируют порядка 100 преступлений по данной статье. В 2017 году было выявлено 129 таких случаев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России снизились темпы прироста числа ВИЧ-инфицированных. По словам главы ведомства, это свидетельствует о том, что "мы останавливаем развитие эпидемии".

Ранее стало известно, что Минздрав утвердил для каждого региона РФ "дорожные карты" по расширению обследования на ВИЧ-инфекцию. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, эти меры помогают выявлять ВИЧ на ранних стадиях у 80% инфицированных детей и 73% зараженных взрослых. Темп прироста заболеваемостью снизился с 13 процентов в 2013 году до двух процентов.