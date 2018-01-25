"Добрым автобусом" каждый день пользуются 50 пожилых москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Добрым автобусом" ежедневно пользуются около 50 пожилых москвичей. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

С начала запуска автобусом воспользовались уже пять тысяч пенсионеров. 25 января пятитысячный пассажир получил сертификат еще на одну поездку, который можно использовать в любой день.

Пассажиры "Доброго автобуса" посещают музеи, храмы, памятники истории и архитектуры. Ежедневно в экскурсии на автобусах отправляются около 50 москвичей старшего возраста. Они могут побывать в Музее космонавтики, галерее Ильи Глазунова и Музее обороны Москвы. Также пассажиры могут посетить музей "Московский транспорт", Провиантские склады и другие учреждения.

Все экскурсии на "Добром автобусе" бесплатные. Записаться на них можно в районных центрах социального обслуживания. После экскурсии пассажиров приглашают на спортивные прогулки и концерты "Синий платочек", на которых юные москвичи исполняют песни прошлых лет.

Автобус запустили в октябре 2017 года специально для жителей столицы старшего возраста. С начала запуска он совершил более 100 рейсов. Автобус оборудован бортовой кухней, системами климат-контроля и видеонаблюдения.