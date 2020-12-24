В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 74 пациента с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что у всех скончавшихся была зафиксирована пневмония.

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в столице составило 10 763 человека.

В Оперштабе добавили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызывать врача. Там также призвали беречь себя и окружающих.

За последние сутки в России выявили 29 935 новых случаев коронавируса. В 4 512 из них заболевание протекало без клинических проявлений.

В Москве зарегистрировали 8 203 новых случая COVID-19. 504 пациента в городе находятся на аппаратах ИВЛ.

В Москве зафиксировано 8 203 случая коронавируса за сутки

Столичные власти рассчитывают на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Об этом заявил Сергей Собянин. При этом градоначальник подчеркнул, что риски заразиться COVID-19 в городе усиливаются.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что победа над коронавирусом является одной из приоритетных задач на 2021 год. При этом он отметил и другие важные цели в наступающем году.