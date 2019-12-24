RT зашифровал в видеоролике самые хайповые новости 2019 года

Фото: youtube.com/RT на русском

Телеканал RT выпустил новогодний ролик "RT вас всех [censored]!". В нем зашифрованы самые хайповые новости уходящего года.

"В этом ролике мы зашифровали самые хайповые новости 2019 года. Сможете отгадать все?" – говорится в подписи к ролику, опубликованному на YouTube.



Свои версии предлагается оставлять в комментариях. Первому, кто правильно расшифрует все символы в клипе, вручат приз от телеканала.