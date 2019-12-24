Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила бесплатно выдавать квартиры многодетным семьям. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", – заявила она.

Свое предложение она объяснила тем, что численность населения в России не соответствует масштабам страны. Более того, естественная убыль населения РФ в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет. Превышение числа умерших над числом родившихся составило 259,6 тысячи человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что существующие в настоящее время меры поддержки демографии не являются эффективными. Решить проблему, по мнению главы государства, можно за счет повышения уровня жизни граждан.

В РФ многодетной считают семью с тремя и более детьми. В это число входят родные и усыновленные дети, а также пасынки и падчерицы. Законодательством предусмотрены льготы и меры социальной поддержки.

