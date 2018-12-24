Черчесов рассказал о планах на Новый год

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что встретит Новый год с супругой и детьми в Австрии в горах.

"Вообще, больше всего в Новый год я люблю сам праздник. Едешь по Москве – все сияет, город украшен", – цитирует Черчесова RT.

Тренер также поделился, общение с кем в 2018 году произвело на него самое неизгладимое впечатление. "Мы были в Кремле. Глава страны вручал нам награды, поэтому ответ очевиден – с президентом", – сказал он.

Ранее Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018.

Под его руководством российская сборная впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира по футболу, который проходил летом в России.