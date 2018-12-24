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10:45

Глава Роскомнадзора заверил, что Рунет не отключат от глобальной сети

общество власть

10:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает ТАСС.

Государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации предоставление услуг связи и доступ в интернет были оперативно восстановлены. Он отметил, что в этом направлении "предпринимаются правильные и своевременные усилия".

14 декабря в Государственную Думу внесли законопроект с предложением создать в России инфраструктуру, позволяющую обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов от глобальной сети. Авторами законопроекта стали Андрей Клишас, Людмила Бокова и Андрей Луговой.

Депутаты предложили создать в России возможность минимизации передачи данных за границу. Также в проекте закона они отметили, что нужно ввести практику регулярных учений по выявлению угроз для Рунета.

Ранее стало известно, что в России собираются ввести систему фильтра незаконного контента в интернете. Сообщалось, что Роскомнадзор планирует запустить систему до конца этого года.

общество власть

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