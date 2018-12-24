До 9 градусов мороза будет в столичном регионе в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Снегопад, облачность и до 9 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 24 декабря. Столичный регион будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов. При облачной погоде временами будет идти снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Синоптики уточнили, что -9 градусов установится по области, в Москве температура воздуха будет варьироваться от -4 до -6 градусов. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Специалисты отметили, что такая температура немного превышает средние значения для столичного региона в это время года. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха останется повышенной – около 80 процентов.
Синоптики предупредили, что метеочувствительные люди могут почувствовать себя неважно. При таком сочетании метеопараметров могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника, сердца и сосудов, также могут возникнуть другие сезонные обострения.
Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие сутки сугробы вырастут до 30 сантиметров. В Москве продолжит работать снегоуборочная техника, улицы чистят около 800 единиц. Также дороги будут обрабатывать средствами против гололедицы.
"Утро": облачная погода ожидается в столице 24 декабря
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