Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:29

До 9 градусов мороза будет в столичном регионе в понедельник

общество погода

08:29

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Снегопад, облачность и до 9 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 24 декабря. Столичный регион будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов. При облачной погоде временами будет идти снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики уточнили, что -9 градусов установится по области, в Москве температура воздуха будет варьироваться от -4 до -6 градусов. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Специалисты отметили, что такая температура немного превышает средние значения для столичного региона в это время года. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха останется повышенной – около 80 процентов.

Синоптики предупредили, что метеочувствительные люди могут почувствовать себя неважно. При таком сочетании метеопараметров могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника, сердца и сосудов, также могут возникнуть другие сезонные обострения.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие сутки сугробы вырастут до 30 сантиметров. В Москве продолжит работать снегоуборочная техника, улицы чистят около 800 единиц. Также дороги будут обрабатывать средствами против гололедицы.

"Утро": облачная погода ожидается в столице 24 декабря

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика