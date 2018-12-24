Сильные снегопады ожидаются в столице

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Центр погоды "Фобос" сообщил, что 24 и 25 декабря в Москве ожидаются сильные снегопады.

"На предстоящей неделе в Москве время от времени будет идти снег, причем наиболее интенсивные снегопады ожидаются в понедельник-вторник", – говорится в сообщении.

Дневная температура воздуха в столице с начала недели ожидается на уровне 5-8 градусов мороза, однако к пятнице похолодает до минус 11 градусов, передает Агентство "Москва".

Гидрометцентр России ранее сообщил, что в понедельник в столичном регионе сохранится облачная погода и пройдет снег. Местами на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

По прогнозам синоптиков сугробы в Москве вырастут до 30 сантиметров. В городе продолжает работать снегоуборочная техника, сейчас улицы чистят около 800 единиц.