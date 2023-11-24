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24 ноября, 13:08

События

Москва 24: специалисты расскажут о концепции профессионального воспитания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

27 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации концепции профессионального воспитания в системе среднего профессионального образования (СПО) и проведению в Москве образовательного интенсива "Правильный выбор".

Об основных результатах образовательного проекта "Правильный выбор" и концепции профессионального воспитания квалифицированных рабочих кадров расскажут:

  • заместитель директора департамента государственной политики в сфере СПО и профессионального обучения министерства просвещения РФ Марина Софронова;
  • директор всероссийского детского центра "Смена" Игорь Журавлев;
  • президент Южного федерального университета (ЮФУ) Марина Боровская;
  • директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик;
  • заведующая отделением федерального проекта "Профессионалитет" Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени А. В. Яковлева Наталья Паньщикова.


Смотрите прямую трансляцию 27 ноября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществообразованиепресс-конференция
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