24 ноября, 13:08События
Москва 24: специалисты расскажут о концепции профессионального воспитания
Фото: портал мэра и правительства Москвы
27 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации концепции профессионального воспитания в системе среднего профессионального образования (СПО) и проведению в Москве образовательного интенсива "Правильный выбор".
Об основных результатах образовательного проекта "Правильный выбор" и концепции профессионального воспитания квалифицированных рабочих кадров расскажут:
- заместитель директора департамента государственной политики в сфере СПО и профессионального обучения министерства просвещения РФ Марина Софронова;
- директор всероссийского детского центра "Смена" Игорь Журавлев;
- президент Южного федерального университета (ЮФУ) Марина Боровская;
- директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик;
- заведующая отделением федерального проекта "Профессионалитет" Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени А. В. Яковлева Наталья Паньщикова.
Смотрите прямую трансляцию 27 ноября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.