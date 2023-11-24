Москва 24: специалисты расскажут о концепции профессионального воспитания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

27 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации концепции профессионального воспитания в системе среднего профессионального образования (СПО) и проведению в Москве образовательного интенсива "Правильный выбор".

Об основных результатах образовательного проекта "Правильный выбор" и концепции профессионального воспитания квалифицированных рабочих кадров расскажут:



заместитель директора департамента государственной политики в сфере СПО и профессионального обучения министерства просвещения РФ Марина Софронова;

директор всероссийского детского центра "Смена" Игорь Журавлев;

президент Южного федерального университета (ЮФУ) Марина Боровская;

директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик;

заведующая отделением федерального проекта "Профессионалитет" Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени А. В. Яковлева Наталья Паньщикова.



Смотрите прямую трансляцию 27 ноября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.