Умерла актриса Монтсеррат Карулья

Фото: facebook.com/MontserratCarullaActriu

Испанская актриса кино и театра Монтсеррат Карулья умерла во вторник, 24 ноября. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

Артистке было 90 лет.

Карулья родилась в Барселоне 19 сентября 1930 года. На ее счету роли в таких фильмах, как "Приют" и "Рождественская ночь в Барселоне", премьеры которых состоялись в 2007 и 2015 годах соответственно. Всего с 1961 года она сыграла в 60 картинах.

В 2008 году Монтсеррат Карулья получила Золотую медаль правительства Каталонии.