В Роспотребнадзоре предупредили о возможном наличии COVID-19 у человека с иммунитетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек с иммунитетом к коронавирусу может быть переносчиком болезни. Об этом сообщает ТАСС.

"Иммунитет не стерилен, это значит, что вирус может жить в организме при том, что человек не заболевает, сам не дает клинических проявлений", – заявила эксперт.

По словам Поповой, COVID-19 может сохраняться на слизистой оболочке и в ряде других клеток человеческого организма.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в России выросло число тестов на коронавирус по сравнению с весенними показателями. Сейчас в стране ежедневно делается до 600 тысяч тестов на COVID-19, что превышает апрельский показатель в четыре-шесть раз.

Попова также отметила, что в РФ циркулирует европейский вариант коронавируса. Она уточнила, что распространение вируса из Китая было оперативно предотвращено.

