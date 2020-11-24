Роспотребнадзор заявил о превышении эпидпорога по заболеваемости ОРВИ в 42 регионах РФ

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Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в 42 регионах России. Такие данные сообщает сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По информации Роспотребнадзора, на 47 неделе наблюдений на территории РФ отмечается заболеваемость ОРВИ, вызванная респираторными вирусами не гриппозной этиологии. В числе основных возбудителей – вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие респираторные вирусы.

"Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что уже свыше 64 миллионов жителей России прошли вакцинацию против гриппа. Данный показатель составляет 43,7% от общей численности населения РФ.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать пика заболеваемости гриппом. В ведомстве также напомнили, что вирусы способны оставаться на денежных купюрах до двух недель.

17 ноября Роспотребнадзор отмечал превышение эпидпорога по ОРВИ в 43 регионах страны. На тот момент вакцинацию против гриппа прошли свыше 60,2 миллиона россиян.