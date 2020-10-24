В столице на ИВЛ находятся 299 пациентов с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В столице за последние сутки подтвердили 4453 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе.
Кроме того, за минувшие 24 часа 1339 человек с COVID-19 были госпитализированы, 299 пациентов с коронавирусом находятся на аппарате ИВЛ.
В штабе уточнили, что среди новых выявленных случаев COVID-19 в Москве 43,2% обнаружено у горожан от 18 до 45 лет, 30,7% – от 46 до 65 лет, 11,8% – от 66 до 79 лет. На людей старше 80 лет приходится 4,8% случаев, а на детей – 9,5%.
Специалисты напоминают, что горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашний режим.
Ранее за сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 2639 человек. Перед выпиской специалисты проводят исследования для подтверждения отсутствия заболевания у человека. Все вылечившиеся могут сдать плазму крови. Она используется для лечения средних и тяжелых больных коронавирусом.
Сергей Собянин заявил, что в столице не требуется введение дополнительных мер для борьбы с COVID-19. Он также добавил, что в городе достаточно коек для пациентов, больше половины находится в запасе.
Специалист рассказал о последствиях коронавируса
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