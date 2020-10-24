Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:22

В столице на ИВЛ находятся 299 пациентов с COVID-19

общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице за последние сутки подтвердили 4453 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе.

Кроме того, за минувшие 24 часа 1339 человек с COVID-19 были госпитализированы, 299 пациентов с коронавирусом находятся на аппарате ИВЛ.

В штабе уточнили, что среди новых выявленных случаев COVID-19 в Москве 43,2% обнаружено у горожан от 18 до 45 лет, 30,7% – от 46 до 65 лет, 11,8% – от 66 до 79 лет. На людей старше 80 лет приходится 4,8% случаев, а на детей – 9,5%.

Специалисты напоминают, что горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашний режим.

Ранее за сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 2639 человек. Перед выпиской специалисты проводят исследования для подтверждения отсутствия заболевания у человека. Все вылечившиеся могут сдать плазму крови. Она используется для лечения средних и тяжелых больных коронавирусом.

Сергей Собянин заявил, что в столице не требуется введение дополнительных мер для борьбы с COVID-19. Он также добавил, что в городе достаточно коек для пациентов, больше половины находится в запасе.

Специалист рассказал о последствиях коронавируса

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать