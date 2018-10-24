На развитие программы "Старшее поколение" в 2019 году выделят 300 млн рублей –Топилин

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 2019 году на федеральную программу по долговременному уходу за пожилыми людьми "Старшее поколение" выделят 300 миллионов рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Совфеда.
Министр напомнил, что программа реализуется с 2017 года, ее тестируют в шести субъектах РФ. "Мы исходим из того, что со следующего года – и это уже предусмотрено проектом федерального бюджета – мы будем расширять этот эксперимент", – цитирует Топилина Агентство "Москва".
По его словам, в следующем году объем финансирования программы составит 300 миллионов рублей, а с 2020 года вырастет до двух миллиардов. Топилин пояснил, что финансовая поддержка позволит российским регионам "переформатировать весь комплекс социальных услуг для наших граждан, прежде всего, пожилых и инвалидов".
Как подчеркнул глава Минтруда, главная цель программы состоит в том, чтобы создать необходимые организационные, правовые и социально-экономические условия для улучшения положения граждан старшего поколения, роста их социальной защищенности.
Топилин отметил, что в последнее время удалось значительно сократить очередь пожилых граждан в соцучреждения. Тогда как в начале 2014 года очередь насчитывала 16,6 тысячи человек, то теперь – 3,2 тысячи человек, уточнил министр. Он выразил надежду, что в ближайшие годы можно будет "эту очередь практически обнулить", а также улучшить условия пребывания россиян старшего поколения в соцучреждениях.
Накануне Госдума поддержала законопроект о повышении МРОТ до 11280 рублей. Если законопроект примут, с 1 января 2019 года МРОТ станет равным уровню прожиточного минимума, что обеспечит рост зарплат примерно у 3,7 миллиона работников.
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