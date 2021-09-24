Экономист Беляев прокомментировал планы по индексации материнского капитала

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой об индексации размера материнского капитала, сообщает RT.

Эксперт положительно оценил подобные планы, отметив, что такое решение направлено на поддержание демографической ситуации. Он напомнил, что материнский капитал разрешено использовать в качестве взноса для последующего развития и оформления ипотечных кредитов.

"Это улучшит жилищные условия многих молодых семей, а через оживление строительного комплекса окажет благотворное влияние на всю остальную экономику, поскольку строительные комплексы обладают высоким мультипликативным воздействием на все остальные отрасли", – подчеркнул Беляев.

Он также положительно оценил тот факт, что индексация происходит достаточно высокими темпами.

Ранее Голикова заявила, что на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах будет направлено более 1,6 триллиона рублей. Предполагается, что к 2024 году размер выплаты на первого ребенка составит 544 301 рубль.

В России маткапитал начнут выдавать отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Нововведение было прописано в поправках к закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В ведомстве пояснили, что сейчас отец с ребенком от суррогатной матери не может получать маткапитал в случае, если его нынешняя супруга усыновляет ребенка.

Конституционный суд вынес решение, что такие граждане должны иметь право на выплату. Позднее Минтруд по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой разработал соответствующие поправки в законодательство. Там добавили, что общий объем обязательств федерального бюджета после принятия законопроекта составит свыше 10,4 миллиарда рублей.