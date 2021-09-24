В Москве выявлено 2 893 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние сутки выявили 2 893 новых случая коронавируса. Госпитализировали за это время 809 человек, 304 человека находятся на ИВЛ, сообщает Оперативный штаб.

"В городе выздоровели еще 1 277 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 479 958", – говорится в сообщении.

В Оперштабе также отметили, что за сутки в Москве от последствий COVID-19 скончались 56 человек. У всех из них был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Всего в России зарегистрировано 7 376 374 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Республике Алтай, Республике Бурятия и Магаданской области.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 828 человек, за весь период пандемии скончались 202 273 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 15 828 человек, за все время – 6 574 608.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, ожидает ли Россию серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом осенью и зимой. Эксперт отметил, что россияне почти перестали носить маски. Свою лепту в рост заболеваемости вносит и главенствующий в России штамм "Дельта", объяснил он.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России растет заболеваемость коронавирусом. По ее словам, в фазе роста находятся 36 регионов.