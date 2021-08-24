Последствия гриппа для популяции серьезнее последствий коронавируса – Онищенко

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что последствия эпидемий гриппа для популяции серьезнее последствий коронавируса. По его мнению, грипп более заразен, чем COVID-19.
"Что касается гриппа, то тут все (возрасты) равны: и младшая, и средняя, и старшая возрастная группа в одинаковой мере подвержены заболеваемости, то есть грипп опаснее, чем коронавирус, более контагиозен. И по совокупным последствиям для популяции, по потере здоровья, как в показателях самого здоровья, так и в интегральных экономических показателях, любая эпидемия гриппа страшнее (коронавируса)", – сказал Онищенко на онлайн-брифинге, слова которого приводит ТАСС.
До этого Онищенко уже заявлял, что COVID-19 лишен изменений, которые свойственны вирусу гриппа, и назвал его "довольно консервитивным".
Ранее он назвал Турцию "бульоном из вирусов и микробов". По его мнению, страна представляет для россиян высокую эпидемиологическую угрозу.
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