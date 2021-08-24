Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и преимущественно без осадков прогнозируется в Москве во вторник, 24 августа. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем воздух в столице прогреется до 19–21 градуса тепла. При этом в ночь на среду похолодает до 7 градусов.

Днем в столице будет дуть северо-западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье во вторник воздух прогреется до 17–22 градусов тепла. При этом ночью температура опустится всего до +4 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил об окончании купального сезона в Московском регионе. Он пояснял, что вода будет охлаждаться из-за низких ночных температур.

До этого стало известно, что осень в Москве начнется раньше срока. По прогнозам столичных синоптиков, уже на следующей неделе начнутся дожди, и резко похолодает. Среднесуточная температура опустится до 15 градусов.