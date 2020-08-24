Житель Петербурга потратил 763 тысячи рублей в онлайн-игре

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Житель Санкт-Петербурга потратил в мобильной онлайн-игре 763 тысячи рублей. Он хотел вернуть деньги, но Пушкинский районный суд отказал ему в иске, сообщает РИА Новости.
По информации пресс-службы судов города, 10 сентября 2018 года истец принял пользовательское соглашение ответчика Mechanist Internet Technologies Co., Ltd, установив на телефон игру "Великий султан".
Мужчина рассказал, что в общей сложности с его карты было списано 763 550 рублей, о чем он не знал, так как не было подключено SMS-информирование.
Истец потребовал взыскать списанные средства, признать незаконными действия по навязыванию платных услуг, а также компенсировать ему моральный вред. Он также просил оштрафовать ответчика.
Как установил суд, необходимые сведения о возможном списании средств размещены на соответствующей странице игры. Уточняется, что истец знал о диапазоне цен на встроенные в приложение покупки.
"При первичном запуске игры "Великий султан" истцу было предложено ознакомиться и принять условия ее использования. Истец принял данные условия, поскольку без этого невозможно начать игровой процесс", – резюмировал суд.
Ранее заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал о способах мошенничества в WhatsApp. Он отметил, что большинство происшествий, связанных с данным приложением, происходит через социальную инженерию.
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