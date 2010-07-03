Более 30 тысяч человек посетили фестиваль "Таврида-АРТ" в первый день

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Стало известно, сколько человек посетили фестиваль "Таврида-АРТ" в первый день открытия основной программы в Крыму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

"Зрителями стали свыше 30 тысяч крымчан и гостей региона", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что полицейские обеспечивали общественный порядок на всех мероприятиях фестиваля.

"Нарушений правопорядка не зарегистрировано", – проинформировали в пресс-службе.

Ранее Владимиру Путину сообщили о ходе строительства трассы "Таврида". Дорогу планируют открыть в сентябре 2020 года.