В Москве выявили 3 376 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние сутки подтвердили 3 376 новых случаев коронавируса, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 1 088 пациентам, к искусственной вентиляции легких подключены 576 больных. По последним данным, вследствие заражения коронавирусом скончались 105 человек.

В Оперштабе также привели статистику по числу выздоровевших. В медучреждениях столицы выписали 6 577 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Общее число переболевших в столице выросло до 1 326 132.

В России за сутки выявили 23 947 новых случаев коронавируса. Всего, по последним данным, в РФ зарегистрировали 6 102 469 эпизодов заболевания COVID-19.