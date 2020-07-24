В России провели еще 300 тысяч тестов на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Порядка 300 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за прошедшие сутки, сообщает Газета.ру.

Специалисты Роспотребнадзора за все время пандемии взяли более 26,3 миллиона проб.

Под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19 еще остаются 366 373 граждан.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 15 миллионов случаев заражения, свыше 619 тысяч человек скончались.

В России выявлено 795 038 случаев COVID-19, вылечились 580 330 человек, скончались 12 892.

В третьем этапе исследований вакцины от коронавируса примут участие не менее 1,6 тысячи добровольцев.

Кроме этого, в Москве с 1 июля число новых случаев держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших за месяц в столице остается отрицательным.