В России провели еще 300 тысяч тестов на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Порядка 300 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за прошедшие сутки, сообщает Газета.ру.
Специалисты Роспотребнадзора за все время пандемии взяли более 26,3 миллиона проб.
Под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19 еще остаются 366 373 граждан.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 15 миллионов случаев заражения, свыше 619 тысяч человек скончались.
В России выявлено 795 038 случаев COVID-19, вылечились 580 330 человек, скончались 12 892.
В третьем этапе исследований вакцины от коронавируса примут участие не менее 1,6 тысячи добровольцев.
Кроме этого, в Москве с 1 июля число новых случаев держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших за месяц в столице остается отрицательным.
На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались около 50 тыс москвичей
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