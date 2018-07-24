Заседание комитета WADA по соответствию пройдет в конце августа

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Заседание комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию состоится в конце августа под руководством Джонатана Тэйлора, передает ТАСС.

"Вопросы, которые нужно было решить для восстановления, сейчас выполнены, и мы работаем над процессами восстановления. В конце августа будет разработана позиция комиссии по соответствию, а решение о восстановлении РУСАДА исполком примет в сентябре", – заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года, по причине расследования комиссии дела о допинге в российской легкой атлетике. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

В июне прошлого года WADA допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британии.

Основные критерии дорожной карты по восстановлению РУСАДА – признание положений доклада Макларена и допуск сотрудников WADA к допинг-пробам московской лаборатории, которые опечатали в связи с уголовным расследованием СК РФ, в настоящее время считаются не выполненными.

Ранее WADA согласилась с итогами расследования FIFA по допингу в российском футболе. Организация приняла выводы футбольной федерации об отсутствии нареканий к футболистам.