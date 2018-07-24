Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

24 июля, 18:59

Заседание комитета WADA по соответствию пройдет в конце августа

общество спорт

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Заседание комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию состоится в конце августа под руководством Джонатана Тэйлора, передает ТАСС.

"Вопросы, которые нужно было решить для восстановления, сейчас выполнены, и мы работаем над процессами восстановления. В конце августа будет разработана позиция комиссии по соответствию, а решение о восстановлении РУСАДА исполком примет в сентябре", – заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года, по причине расследования комиссии дела о допинге в российской легкой атлетике. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

В июне прошлого года WADA допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британии.

Основные критерии дорожной карты по восстановлению РУСАДА – признание положений доклада Макларена и допуск сотрудников WADA к допинг-пробам московской лаборатории, которые опечатали в связи с уголовным расследованием СК РФ, в настоящее время считаются не выполненными.

Ранее WADA согласилась с итогами расследования FIFA по допингу в российском футболе. Организация приняла выводы футбольной федерации об отсутствии нареканий к футболистам.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать