Собянин поздравил народную артистку РСФСР Мирошниченко с днем рождения

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко с днем рождения. Поздравительные слова глава города опубликовал на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Актриса с ярким талантом и огромным обаянием, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры, а ваши замечательные актерские работы полюбились миллионам зрителей в России и за рубежом", – сообщил Собянин в поздравительном письме.

Он также отметил, что десятки ролей, которые сыграла актриса на сцене МХТ имени Чехова, стали примером высочайшего мастерства, глубокого понимания театрального искусства и любви к классике для многих поколений.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года. Актриса прославилась благодаря своим ролям в фильмах "Дядя Ваня" Андрея Кончаловского, "Это сладкое слово – свобода" Витаутаса Жалакявичюса, а также "Старый Новый год" Олега Ефремова и Наума Ардашникова. Многие киноработы с участием Мирошниченко вошли в золотой фонд российского кинематографа.