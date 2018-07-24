Собянин поздравил народную артистку РСФСР Мирошниченко с днем рождения

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко с днем рождения. Поздравительные слова глава города опубликовал на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Актриса с ярким талантом и огромным обаянием, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры, а ваши замечательные актерские работы полюбились миллионам зрителей в России и за рубежом", – сообщил Собянин в поздравительном письме.
Он также отметил, что десятки ролей, которые сыграла актриса на сцене МХТ имени Чехова, стали примером высочайшего мастерства, глубокого понимания театрального искусства и любви к классике для многих поколений.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года. Актриса прославилась благодаря своим ролям в фильмах "Дядя Ваня" Андрея Кончаловского, "Это сладкое слово – свобода" Витаутаса Жалакявичюса, а также "Старый Новый год" Олега Ефремова и Наума Ардашникова. Многие киноработы с участием Мирошниченко вошли в золотой фонд российского кинематографа.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: