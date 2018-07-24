Росздравнадзор проверит клинику после смерти пациентки во время интимной пластики

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Росздравнадзор проверит столичную клинику, где во время операции по интимной пластике умерла пациентка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по факту смерти 39-летней гражданки Киргизии в московской клинике "Асклепий". Выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проведет внеплановые проверки клиник пластической хирургии по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой. Проверки пройдут до конца 2018 года. Росздравнадзор должен представить отчет до первого февраля 2019 года.