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Общество

24 июля, 12:36

Лучшим писателем-фантастом Европы признали россиянку

общество культура

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Лауреатом премии Европейского общества научной фантастики (ESFS) в номинации "Лучший писатель" стала писательница из России Анна Старобинец. Победителя объявили по итогам фестиваля "Еврокон", который прошел в Амьене, передает РИА Новости.

Российская журналистка, автор, сценарист Анна Старобинец известна по книгам "Икарова железа", "Переходный возраст", "Живущий", "Посмотри на него" и других.

Старобинец пишет фантастику, мистику, ужасы. Кроме того, она пишет детские книги.

Ранее сообщалось, что американский журнал The Hollywood Reporter опубликовал список лучших кинозлодеев по мнению работников киноиндустрии. Первое место в рейтинге по праву досталось антагонисту трилогии "Звездные войны" – Дарту Вейдеру. В первую пятерку также вошли Ганнибал Лектер, Джокер и ведьма из "Волшебника страны Оз".

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