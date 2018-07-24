Лучшим писателем-фантастом Европы признали россиянку

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Лауреатом премии Европейского общества научной фантастики (ESFS) в номинации "Лучший писатель" стала писательница из России Анна Старобинец. Победителя объявили по итогам фестиваля "Еврокон", который прошел в Амьене, передает РИА Новости.

Российская журналистка, автор, сценарист Анна Старобинец известна по книгам "Икарова железа", "Переходный возраст", "Живущий", "Посмотри на него" и других.

Старобинец пишет фантастику, мистику, ужасы. Кроме того, она пишет детские книги.

Ранее сообщалось, что американский журнал The Hollywood Reporter опубликовал список лучших кинозлодеев по мнению работников киноиндустрии. Первое место в рейтинге по праву досталось антагонисту трилогии "Звездные войны" – Дарту Вейдеру. В первую пятерку также вошли Ганнибал Лектер, Джокер и ведьма из "Волшебника страны Оз".